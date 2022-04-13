Школа в Крыму осталась без крыши из-за ветра

13 апр. 14:59

Сильный ветер снес крышу школы в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"Сильным ветром была сорвана часть кровли муниципального бюджетного образовательного учреждения "Александровская школа ", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе также сообщили, что прокуратура даст оценку качеству ремонта, который был выполнен в 2019 году, передает "Интерфакс-Юг".

Напомним, ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. Спасатели отмечали, что порывы ветра местами будут достигать 35 метров в секунду.