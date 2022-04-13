Кудрин: экономике России потребуется два года для перестройки в условиях санкций

13 апр. 15:05

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил о том, что экономика РФ перестроится за два года в случае, если санкции сохранятся на нынешнем уровне .

"Конечно, нашей экономике придется перестраиваться, мне кажется, что надо разделить среднесрочный и долгосрочный период. Если санкции сохранятся на том же уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года потребуется, не меньше", - приводит слова главы счетной платы ТАСС.

Далее он отметил, что в течение перестройки придется заняться импортозамещением целого ряда товаров.