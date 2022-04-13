В Дагестан запустят чартеры

13 апр. 14:47

Глава Ростуризм Зарина Догузова сообщила, что российские туроператоры готовят новые чартерные программы по внутренним направлениям.

"У нас Кавказские Минеральные Воды в проработке, Красноярск, Калининград. И еще один туроператор планирует еще одну программу чартерную запустить в Дагестан", - рассказала она.

Глава Ростуризма подчеркнула, что абсолютной новинкой этого летнего сезона станет чартерная программа на Кавказ, планируется запуск чартеров в Дагестан и Чечню.

Она отметила, что чартерные программы позволяют отправиться в путешествие в 1,5-2 раза дешевле рыночной стоимости.

Чартерная программа туроператора "Интурист" в Дагестан начинается 30 апреля и продлится, как минимум, до 28 мая. Скорее всего туры будут предлагаться и летом. Вылеты в Махачкалу из Москвы запланированы дважды в неделю - по средам и субботам. Гендиректор туркомпании Виктор Тополкараев рассказал, что также разработан тур, охватывающий несколько регионов СКФО - Дагестан, Чечню, Северную Осетию и Ингушетию.

По словам Догузовой, программа расширения чартеров не ограничена географией, в ней может участвовать любой регион России.

Также запланированы чартеры в Татарстан и Карелию.