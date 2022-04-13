Зачем Макрон постоянно звонит Путину?

После неудачной для ЕС поездки канцлера Австрии в Москву за дело снова берется Макрон. Что он теперь хочет сказать Путину, и есть ли шанс у президента Франции принести мир в Восточную Европу?

Как вы знаете, в эти дни в Россию приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер. Сам по себе визит наделал много шума, ведь впервые с начала военной спецоперации на Украине, введения мощнейших санкций и осуждения РФ со стороны Европы, с президентом Владимиром Путиным лично увиделся высокопоставленный представитель недружественного России блока – Евросоюза. Однако, несмотря на сенсационность факта переговоров, похвастаться Нехаммеру оказалось нечем. По его собственным словам, во встрече с Путиным не было ничего оптимистичного. Позиции разошлись в корне, а вместо поиска компромисса, канцлер принялся винить Россию в военных преступлениях.

В отличие от сиюминутной инициативы пусть и "не-натовской Австрии", французский президент уже давно пытается наладить мосты с Кремлем. Возможно, он стал чемпионом среди иностранных лидеров по звонкам президенту России за последние полтора месяца. Наверно, так часто Путин не общается даже с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Некоторые эксперты связывают поведение Макрона с выборами во Франции, но это второстепенная причина. Просто Макрон как президент одной из двух сильнейших стран Евросоюза пытается принять на себя ответственность за будущее Европы. Он не хочет разрастания конфликта под боком у ЕС, который бьет по европейской экономике и может вылиться в разрушительное столкновение с Россией.

В дипломатии Макрона речь не идет о конкретных результатах. Понятно, что для прекращения спецоперации нужны уступки со стороны Владимира Зеленского по Крыму и Донбассу. Для французского президента важен сам факт сохранения переговорных нитей с Москвой. После ухода Меркель в Европе не осталось лидеров, поэтому Макрон хочет утвердить себя в таком статусе. Любопытно, что в годы правления Меркель Германия не только доминировала в европейской политике, но и играла главную роль на переговорах с Россией. Теперь же, когда в Германии у власти находятся сразу три партии (две из них антироссийские) и идет спецоперация, Берлин держит жесткий антироссийский курс.

В санкционных инициативах Германия проявляет большую активность, чем многие страны ЕС. Это при том, что экономически ФРГ больше зависит от России, чем та же Франция. Немецкое руководство уже четко взяло курс на отказ от угля, нефти и газа из России. Франция такой курс поддерживает, но она не зависит от российских поставок, кроме того, Макрон в отличие от Шольца не объявил бойкот Кремлю. При всех претензиях к российским властям французский президент оказался самым прагматичным лидером на всем Западе. В отличие от Бориса Джонсона он не ездит в Киев. В отличие от немцев не поставляет Украине танки и БТР. В отличие от Байдена умеет выбирать выражения. Так, накануне Макрон не согласился со словами Байдена и отказался называть "геноцидом" действия России на Украине. Более того, он назвал русский и украинский народ братскими.

Макрон хочет как можно быстрее остановить конфликт на Украине, и именно поэтому в очередной раз будет звонить и Путину, и Зеленскому. Телефонные переговоры лидеров России и Франции должны состояться в ближайшее время. Скорее всего, каких-то конкретных результатов они не дадут. Ведь мяч в вопросе мирного договора на стороне Киева. При нынешней поддержке Европы, особенно Германии, и США, оказываемой Украине, Макрон не сможет уговорить Зеленского пойти на уступки по Крыму и Донбассу. Поэтому, очевидно, спецоперация продолжится до полного взятия под российский контроль территорий ДНР и ЛНР.

Другой вопрос, что сохранение телефонного контакта с Россией позволяет французскому президенту создать видимость того, что он держит ситуацию под контролем, а в перспективе провести очную встречу с Владимиром Путиным. К тому моменту ситуация на земле будет уже другой, и кто знает, может, до переговоров Путина и Макрона Зеленский смягчит свой курс.