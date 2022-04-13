Алекперов, Медведчук, Евтушенков и супруга Лаврова попали под санкции Великобритании

13 апр. 14:23

Великобритания ввела санкции в отношении президента компании "Лукойл" Вагита Алекперова и главы политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

В санкционный список также попали председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, бывший президент РЖД Владимир Якунин, сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид Керимов, генеральный директор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, вице-президент "Газпромбанка" Сергей Фурсенко и супруга министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Всего обновленная версия документа, опубликованная на сайте правительства Соединенного Королевства, содержит 206 физических лиц из России, ДНР и ЛНР.

Кроме того, в британском правительстве уточнили, что президент "Лукойла" Вагит Алекперов по-прежнему продолжает получать выгоду от правительства России и продолжает оказывать ему поддержку. Введение санкций обосновывается также "стратегическим значением энергетического сектора" для правительства РФ.