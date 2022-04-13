СМИ: Швеция собирается подать заявку в НАТО в июне

13 апр. 14:23

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон планирует подать заявку на вступление страны в НАТО в конце июня, сообщает портал The Local Sweden.

"Премьер-министр Швеции уже приняла решение вступить в НАТО, и ее правительство планирует представить заявку Швеции на мадридском саммите альянса в конце июня", - передает портал со ссылкой на шведскую газету Svenska Dagbladet.

Саммит НАТО пройдет в Мадриде 29-30 июня.

Шведские СМИ пишут, что правящая Социал-демократическая рабочая партия страны 24 мая проведет специальное заседание партийного руководства, на нем может быть принято решение в пользу вступления Швеции в альянс.

Ранее сообщалось, что главы правительств Швеции и Финляндии в среду обсудят графики и процессы, связанные со вступлением двух стран в НАТО.