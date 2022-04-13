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Камила Валиева рассказала о будущей профессии

Камила Валиева рассказала о будущей профессии

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, что в будущем видит себя или тренером, или спортивным психологом, поэтому после школы планирует учиться в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

"До поступления еще нужно окончить девятый, а потом и одиннадцатый класс. Времени впереди еще много, пока думаю, что буду поступать в институт физкультуры, тренер — хорошая профессия. А если связать мой интерес к психологии и спорт, то можно попробовать стать спортивным психологом", - сказала она в интервью People Talk.

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