Россияне смогут на майские праздники попасть в Париж

13 апр. 13:59

Россияне на майские праздники смогут отправиться в Париж не только через Стамбул, Дубай и Доху, но и Ереван. Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С конца апреля совершать полеты по маршруту Москва-Ереван-Париж начнут авиакомпании Flyone Armenia и Transavia. Рейс туда и обратно, с вылетом 1 мая и возвращением 9 мая, будет стоить около 601 евро (52 тыс рублей).

В АТОР также отметили, что в настоящее время жители России могут отправиться со стыковкой в Лондон, Ниццу, Париж, на Крит, Маврикий и Бали.