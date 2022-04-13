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"Роза Хутор" откроет летний сезон 29 апреля

&quot;Роза Хутор&quot; откроет летний сезон 29 апреля

На курорте "Роза Хутор" в горах Сочи летний сезон в этом году стартует 29 апреля.

С этого дня канатные дороги и аттракционы возобновят свою работу, до 29 апреля для поездки из Роза Долины до Горной Олимпийской Деревни можно пользоваться бесплатными шаттлами.

Открытие сезона отметят фестивалем бега ROSA RUN, он состоится на курорте с 1 по 4 мая, фестиваль проводится в седьмой раз, участие в нем примут порядка 2,3 тыс человек. Темой этого года стала "Музыка нас связала", сообщает пресс-служба "Роза Хутора".

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