Андрей Белоусов: Россия окружена четырьмя кольцами блокады

13 апр. 14:00

Запад попытался создать глобальную блокаду России из четырех колец, однако последние полтора месяца показали, что это невозможно, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.

"Очевидно, замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики. Буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей. Запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы. По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую, схематично, из четырех "колец", - сказал Белоусов.

По его словам, финансовая блокада призвана "заблокировать доступ к финансовым рынкам и отсечь от финансовых расчетов, поставить "вне закона" российские системообразующие банки".

Цель торговой блокады - разорвать внешнеторговые связи, максимально ослабить экспортный потенциал страны, отрезать Россию от источников импорта критически важных товаров и услуг.

"Транспортная блокада. Заблокировать важнейшие транспортные коммуникации. Прежде всего, авиационное, морское и автотранспортное сообщение", - описал Белоусов третье "кольцо".

"Гуманитарная блокада. Разорвать контакты между людьми. Полностью свернуть общение в научной, культурной и образовательной сферах", - рассказал он.

Однако изолировать Россию невозможно, продолжил первый вице-премьер. "Разумеется, полностью создать такую блокаду - невозможно. Невозможно изолировать Россию, шестую по величине экономику мира, от глобальной экономической системы. И события последних полутора месяцев об этом четко свидетельствуют", - подчеркнул он.

По мнению Белоусова, расчет был в том, чтобы нанести ошеломляющий удар, вызвать шок и панику на товарных и финансовых рынках. "Исходя из этого, повестка правительства состоит в следующем. Первоначально - погасить шок и не допустить паники. Обеспечить функционирование ключевых экономических структур. Далее, с учетом новой реальности - обеспечить рост экономики, ее качественное развитие. И на этой основе - как поставил задачу президент - обеспечить стабилизацию и повышение реальных доходов и благосостояния наших граждан", - заключил первый вице-премьер.