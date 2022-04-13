Мусоровоз в Бухаре насмерть задавил женщину с ребенком

13 апр. 13:13

В Бухаре мусоровоз насмерть сбил мать с двухлетним ребенком.

По данным областного УВД, трагедия произошла 12 апреля в 11:05 в махалле "Истиклол". Водитель мусоровоза, выезжая с пункта сбора мусора, не заметил женщину с коляской, идущую мимо. Грузовик наехал на пешеходов, в результате женщина и ребенок скончались на месте.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) УК Узбекистана. Водителю грозит до десяти лет лишения свободы.