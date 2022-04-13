В Ставрополе студент избил пенсионера за замечание

13 апр. 13:12

В Ставрополе 11 апреля местный житель избил пенсионера. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Молодые решили проехать на своей машине по пешеходному бульвару, за что получили замечание от пожилого мужчины. В ответ на это один из автохамов вышел и ударил его по лицу.

После этого молодой человек скрылся на черной Lada Granta. Сейчас он находится в розыске. В прокуратуре Ставропольского края сообщили, что парень учится в Северо-Кавказском федеральном университете.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", передает "Победа26".