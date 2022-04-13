Производство медицинских масок в России почти остановилось

13 апр. 12:56

Большая часть российских производителей медицинских одноразовых масок приостановила их изготовление, остальные снизили выпуск на 90%, рассказали "Известиям" в Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты

"Во-первых, спрос начал падать еще с января этого года из-за того, что основные потребители - ритейл и аптеки - закупились масками впрок. Во-вторых, произошла отмена масочного режима во многих регионах, что еще больше повлияло на снижение потребления", - пояснил президент Ассоциации "СИЗ" Владимир Котов.

По данным издания, производственные мощности в регионах на сегодняшний день загружены на 30%, в сутки выпускается в среднем 6,2 млн масок, хотя мощности позволяют производить 21 млн. Предприятия стали возвращаться к выпуску своей основной продукции, средств личной гигиены, матрасов и других товаров, кто-то занялся изготовлением смежной продукции - например, сухих рулонных тканевых салфеток.