Минобороны Турции готово эвакуировать людей из Мариуполя своими кораблями

13 апр. 12:48

Минобороны Турции выделило корабли для эвакуации людей из Мариуполя и ожидает положительных подвижек в этом вопросе в ближайшее время. Об этом заявил в среду министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

"Мы находимся в постоянном контакте с министерствами обороны России и Украины", - отметил он, говоря о ситуации вокруг Мариуполя, передает ТАСС.

"Мы сделали все, что необходимо сделать для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей. В ближайшие дни в этом плане будут некоторые положительные подвижки, мы с нетерпением ждем развития событий", - цитирует его турецкая газета Yeni Şafak.