РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Минобороны Турции готово эвакуировать людей из Мариуполя своими кораблями

Минобороны Турции готово эвакуировать людей из Мариуполя своими кораблями

Минобороны Турции выделило корабли для эвакуации людей из Мариуполя и ожидает положительных подвижек в этом вопросе в ближайшее время. Об этом заявил в среду министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

"Мы находимся в постоянном контакте с министерствами обороны России и Украины", - отметил он, говоря о ситуации вокруг Мариуполя, передает ТАСС.

"Мы сделали все, что необходимо сделать для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей. В ближайшие дни в этом плане будут некоторые положительные подвижки, мы с нетерпением ждем развития событий", - цитирует его турецкая газета Yeni Şafak.

16935 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version