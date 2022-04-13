Кубань предупредили о штормовом ветре и подъеме уровня воды в реках

13 апр. 12:46

Сильные дожди и ветер с порывами до 28 м/с прогнозируют в Краснодарском крае в среду и в четверг, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также спасатели предупредили о возможном подъеме уровней рек с возможным превышением неблагоприятных отметок.

"По данным Краснодарского ЦГМС, до конца суток 13.04.2022 и в течение суток 14.04.2022 местами в крае (исключая муниципальное образование г-к. Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 23-28 м/с. На реках юго-восточной территории (Мостовской, Лабинский районы) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - информирует экстренное ведомство.