Найден один из туристов, попавший под лавину в горах Алматы

13 апр. 12:39

Спасателям удалось найти одного из туристов, попавшего под лавину этим утром, он жив. Поиски второго туриста продолжаются.

"Спасатели извлекли из снежной массы одного пострадавшего, в сознании", - говорится в сообщении ДЧС Алматы.

По предварительной информации, у спасенного вывихнуто плечо.

В среду около 10 часов утра лавина сошла в районе пика Молодежный в горах Заилийского Алатау близ Алматы, под снегом оказались, предположительно, двое туристов.

В поисково-спасательных работах задействованы 31 человек, восемь единиц техники, два кинологических расчета, один вертолет и один дрон.

Отметим, что накануне экстренное ведомство Казахстана предупреждало о повышенной лавинной опасности в этом районе.