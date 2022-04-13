Найден один из туристов, попавший под лавину в горах Алматы

Спасателям удалось найти одного из туристов, попавшего под лавину этим утром, он жив. Поиски второго туриста продолжаются.
"Спасатели извлекли из снежной массы одного пострадавшего, в сознании", - говорится в сообщении ДЧС Алматы.
По предварительной информации, у спасенного вывихнуто плечо.
В среду около 10 часов утра лавина сошла в районе пика Молодежный в горах Заилийского Алатау близ Алматы, под снегом оказались, предположительно, двое туристов.
В поисково-спасательных работах задействованы 31 человек, восемь единиц техники, два кинологических расчета, один вертолет и один дрон.
Отметим, что накануне экстренное ведомство Казахстана предупреждало о повышенной лавинной опасности в этом районе.