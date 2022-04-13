Донское предприятие заместит трансформаторы зарубежных производителей

13 апр. 12:32

Ростовское ОАО "Севкавэлектроремонт" в короткие сроки наладило выпуск собственного станкостроительного оборудования и готово заместить импортные аналоги трансформаторов и роторов, - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

"В первую очередь компания готова обеспечить российских потребителей трансформаторами и роторами - предприятие освоило эту продукцию иностранного производства и будет поставлять ее на наш рынок", - рассказал Сорокин, передает "Интерфакс".

Предприятие специализируется на капитальном ремонте трансформаторов, машин переменного и постоянного тока, гидро- и турбогенераторов, а также роторов не только отечественного, но и импортного производства, - добавил Сорокин.