В Домодедово назвали самые популярные направления в 2022 году

13 апр. 12:24

С начала года в топ самых популярных направлений у пассажиров столичного аэропорта Домодедово вошли Сочи, Санкт-Петербург и Новосибирск.

"Пассажиропоток на этих направлениях с начала 2022 года составил порядка 745 тыс человек. Из аэропорта Домодедово в популярные города авиакомпании-партнеры воздушной гавани осуществляют 126 рейсов каждую неделю", - сообщили в пресс-службе авиагавани.

В Сочи можно улететь рейсами S7 Airlines, "Уральских авиалиний", NordStar, в неделю выполняется около 50 рейсов.

Также в число самых популярных направлений Домодедово вошли в этом году Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань, Калининград.