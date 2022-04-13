Два человека пропали после схода лавины в горах Алматы

13 апр. 12:10

Два человека, предположительно, пропали после схода лавины в районе пика Молодежный в горах Заилийского Алатау близ Алматы, информирует пресс-служба ДЧС города.

Спасатели установили, что лавина сошла примерно около 10 частов устра (мск).

"Предположительно, под массой снега остались два человека", - приводит данные Sputnik Казахстан.

Уточняется, что поиски туристов ведет группа из семи спасателей и один кинологический расчет.

Накануне экстренное ведомство Казахстана предупреждало о повышенной лавинной опасности в горах Алматы.