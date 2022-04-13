Часть жителей Тбилиси временно оставят без электричества

13 апр. 12:02

В Тбилиси в ночь с 13 на 14 апреля временно ограничат подачу электроэнергии. Об этом сообщили в электрораспределительной компании "Теласи".



Из-за проведения различных работ без электричества оставят жителей района Ваке.



С 00:00 до 03:00 электричества не будет в домах на проспекте Чавчавадзе (частично), на улице Кипшидзе, Аракишвили, Нино Рамишвили, Мухадзе, Абашидзе, Палиашвили, Дариали, Тициана Табидзе, Мосашвили и Мишвеладзе, передает "Sputnik Грузия".