Адыгея превращается в популярное туристическое направление

13 апр. 12:01

С началом майских праздников в Адыгее ждут потока туристов, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Он напомнил о введенных ограничениях на международные перелеты в ряд стран. "В стране наблюдается повышенный спрос на внутренний туризм, не исключение – Адыгея. Наша республика стала одним из популярных туристских направлений. И мы совместно с турпредприятиями республики готовы принимать все необходимые меры для популяризации туристского комплекса Адыгеи и привлечения гостей в наш регион", – написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

В прошлом году турпоток в Адыгею составил порядка 470 тыс человек, в регион стали приезжать туристы не только из соседних, но и отдаленных регионов страны.

"Мы намерены использовать все возможности импортозамещения в туристской сфере. Для этого поддержим наши предприятия, внедрив меры государственной поддержки для развития туристской инфраструктуры", – поделился он.

Кумпилов добавил, что надеется на то, что заявка Адыгеи на выделение субсидии из федерального бюджета на реализацию данных мероприятий будет поддержана Ростуризмом.