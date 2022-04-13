До конца года в Ингушетии построят 21 школу и восемь детских садов

13 апр. 12:01

До конца текущего 2022 года в Ингушетии запланировано строительство 21 школы в рамках нацпроекта "Образование" и восьми детских садов по нацпроекту "Демография", - заявил вице-премьер республики Тимур Фаттахов.

"После завершения строительства этих объектов в республике будет создано свыше 15 тыс 690 ученических мест, в том числе 1 тыс 540 мест в дошкольных образовательных организациях", - цитирует слова Фаттахова "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Также с 2022 по 2026 годы в республике планируется проведение капитального ремонта в 50 образовательных организациях, будут отремонтированы 64 корпуса, по 23 из них Уже разработана сметная документация и получено положительное заключение экспертизы, - добавил вице-премьер.