В России выявили свыше 11,7 тыс случаев COVID-19

13 апр. 11:46

За минувшие сутки в России выявили 11 754 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 933, в Петербурге - 587, в Подмосковье - 303. В Краснодарском крае - 302, в Ставропольском крае - 112, в Крыму - 148, в Дагестане - 23, в Кабардино-Балкарии - 29, в Адыгее - 32, в Карачаево-Черкесии - 23, в Северной Осетии - 13, в Ингушетии - 8, в Чечне - 26.

Общее число инфицированных в России достигло 18 030 579 человек.

Госпитализированы за сутки 3 279 человек. Выздоровели - 28 135 пациентов, за все время - 17 299 263.

Умерли за сутки 267 человек, с начала пандемии - 372 512.