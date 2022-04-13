: Синоптики пообещали жителям столичного региона ненастные выходные

13 апр. 11:43

В предстоящие выходные жителей столичного региона ждет ненастная и прохладная погода, течение выходных выпадет до половины месячной нормы осадков, - сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"К сожалению, в выходные дни погода будет ненастной, дождливой и немного прохладной. Мы ждем, что в течение субботы и воскресенья будут приниматься осадки, в ночь на воскресенье это даже будет дождь вперемешку с мокрым снегом, в остальные дни это будет в чистом виде дождь", - рассказала Позднякова, передает РИА Новости.

Температура воздуха в ночные часы в субботу составит 3-5 градусов тепла, днем - плюс 8-10. В воскресенье похолодает, местами возможно понижение температуры до слабоотрицательных значений, ночью будет минус 1 - плюс 4, днем - плюс 3-8, при этом сохранится плотный северо-восточный ветер.