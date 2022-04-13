ВЦИОМ: продуктами запаслись 85% россиян

13 апр. 11:37

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян имеет запас продуктов питания.

Продуктами впрок запаслись 85% россиян, у большинства (61%) запас продуктов примерно такой же, как и год назад, 8% россиян сейчас запасли побольше продуктов, а 16% - меньше. Нет запасов у 13% респондентов.

В 1992 году, 30 лет назад, запасы продуктов делала 71% сограждан, не было запасов у 19% опрошенных. Тогда россияне делали запасы, опасаясь роста цен - 40%, в ожидании дефицита товаров - 42%. В 2022 году мотивы остались прежними, но цен россияне стали бояться больше: в ожидании роста цен продукты запасают 46% опрошенных, из-за дефицита - 29%.

При этом в Москве и Петербурге и городах с населением 100-500 тыс человек дефицита и роста цен опасаются примерно поровну - 38% и 36%. В остальной России население больше переживает из-за роста цен.

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов считает, что "мы наблюдаем укорененный в сознании граждан механизм, являющийся частью комплекса адаптационных паттернов, позволяющих россиянам довольно успешно противостоять кризисам – по крайней мере, быть к ним морально готовыми". показал

Всероссийский опрос был проведен 5 апреля, участие в нем приняли 1600 россиян старше 18 лет, метод - телефонное интервью.