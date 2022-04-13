Абхазские спасатели ищут в горах туриста из Новгорода

13 апр. 11:22

Абхазские спасатели ищут пропавшего в горах россиянина, - сообщает МЧС республики.

"Вторые сутки ведутся поиски пропавшего в горном массиве Мамзышха жителя Новгорода Андрея Сазонова, 1970 года рождения", - говорится в релизе, передает РИА Новости.

Сотрудники поисково-спасательного отряда города Гагра выехали в горы после поступления сигнала 11 апреля, в 21 час 56 минут.

На следующий день с утра к поискам присоединилось еще 10 человек, однако результатов пока нет. Поиски будут продолжены, - заверили в МЧС Абхазии.