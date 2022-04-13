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Казахстан третий год подряд не будет проводить военный парад ко Дню Победы

Казахстан третий год подряд не будет проводить военный парад ко Дню Победы

Минобороны Казахстана в среду сообщило, что в этом году в республике не планируется проводить парад ко Дню Победы.

"В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется", - информирует пресс-служба министерства обороны Казахстана.

В 2020 и 2021 годах республика отказывалась от парада республики из-за ситуации с коронавирусом, в чем причина отказа в этом году не поясняется.

В ведомстве добавили, что в Казахстане планируется провести военно-патриотические мероприятия, в том числе и по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил республики. Всего министерство обороны Казахстана собирается организовать около 50 мероприятий во всех регионах страны.

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