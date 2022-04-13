Подъехать к Магасу стало проще благодаря нацпроекту

13 апр. 11:10

В Ингушетии досрочно завершили ремонт подъездной дороги к административному центру региона Магасу, проинформировли в пресс-службы регионального Минавтодора.

Уточняется, что дорога была благоустроена в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". "Благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Ингушетии завершен ремонт асфальтобетонного покрытия на втором подъезде к городу Магас протяженностью 1,8 км. Стоимость работ составила 57,7 млн рублей", сообщает пресс-служба.

Уточняется, что специалисты подрядной организации усилили основание дороги, уложили новое асфальтобетонное покрытие, устроили съезды и примыкания, отремонтировали водопропускные трубы и укрепили обочины, также установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.