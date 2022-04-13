Пашинян объявил войну карабахскому сепаратизму?

Накануне в Армении произошло несколько событий, свидетельствующих об усилении противостояния властей во главе с премьером Николом Пашиняном и националистической оппозиции во главе с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, зачинщиками армяно-азербайджанского конфликта и лидерами карабахского сепаратизма. Эти события позволяют лучше, чем официальные заявления, судить о том, что сейчас происходит с внешнеполитическим курсом Армении.



Прежде всего в армянском парламенте была блокирована провокация оппозиции. Глава фракции националистического блока "Армения" Сейран Оганян, на руках которого кровь жертв массовых убийств азербайджанцев в Ходжалы, объявил, что оппозиционные депутаты не будут участвовать в заседании, и, уходя, прикрепил к трибуне пропагандистский символ сепаратистского проекта, созданного Кочаряном и Саргсяном на земле Азербайджана.



Таким образом он, по сути, предложил оставшимся в зале депутатам правящей партии "Гражданский договор" солидаризоваться с националистическими и реваншистскими планами прежних властей на возобновление войны с Баку ради повторной оккупации территорий Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов АР. Либо попросту создал основу для скандала.



Однако депутат "Гражданского договора" Ваагн Алексанян немедленно открепил провокационный символ с трибуны парламента, подчеркнув при этом, что для армянских националистов из команды Кочаряна и Саргсяна "бесславие стало роком, а глупость – ежедневным трудом". Депутат напомнил, что прежние лидеры Армении на протяжении 30 лет "занимались одним лишь грабежом". То есть действующие власти отмежевались от попыток их предшественников реанимировать конфликт с Азербайджаном.



Вечером тех же депутатов-националистов не пропустили в Азербайджан по Лачинскому коридору. На первом же блокпосте у села Забух их остановили российские миротворцы, занятые мониторингом перевозок между Арменией и азербайджанским городом Ханкенди через Лачинский район АР, и запретили оппозиционерам проезжать на территорию Азербайджана.



По данным армянских СМИ, российские миротворцы получили от властей Армении списки провокаторов из оппозиционных националистических сил, которых нельзя пропускать в Лачинский коридор, поскольку на азербайджанской земле они будут устраивать вредоносные для армяно-азербайджанского урегулирования акции. Таким образом, официальный Ереван закрывает для реваншистов из кочарян-саргсяновской "партии войны" возможности для вмешательства в налаживаемый диалог с Баку.



Напомним, что на прошлой неделе во время встречи в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились до конца апреля организовать работу двусторонней комиссии по делимитации границы и подготовку МИДами двух стран мирного договора, причем оба направления будут вестись без посредников. Накануне Ильхам Алиев сообщил, что в ходе брюссельских переговоров армянские власти заявили о признании территориально целостности Азербайджана, а сегодня Никол Пашинян это подтвердил на выступлении в парламенте.

На том же заседании Пашинян подчеркнул, что весь мир призывает сегодня Армению закрыть сепаратистский проект в Азербайджане. "Международное сообщество нам четко говорит, что быть единственной страной в мире, которая не признает территориальную целостность Азербайджана – значит находиться под большой угрозой. Международное сообщество призывает: опустите чуть-чуть вашу планку в карабахском вопросе, и вы будете иметь большую международную консолидацию вокруг Армении, а в противном случае просим на нас не возлагать надежды, так как мы не можем вам помочь", - сказал он, добавив, что для Армении мирная повестка дня не имеет альтернативы.