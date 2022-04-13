Вода под Новороссийском станет чище

13 апр. 11:01

В скором времени под Новороссийском построят новые очистные сооружения, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Строительство очистных по нацпроекту "Жилье и городская среда" на юго-восточной окраине станицы Натухаевской начнутся во втором квартале текущего года. Работы будут окончены в 2024 году, - передает "АиФ-Юг".

Очистные сооружения в Натухаевской изношены, а численность населения продолжает расти. Новые очистные будут очищать сточные воды в станице Натухаевской и хуторах Ленинский Путь и Победа, в которых проживает более 20 тыс человек, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

На работы будет выделено более 1 млрд рублей. Из них почти 891 млн – из федерального бюджета, 86,8 млн из краевого и 62,4 млн из местного.

Напомним, в нынешнем году строительство очистных сооружений начнут и в в кубанской станице.