В Гергебильском районе Дагестана вторые сутки тушат горящую траву

13 апр. 10:48

Дагестанские огнеборцы вторые сутки не могут справиться с горением сухой травы, которая пылает на склоне горы в 4 километрах от села Кудутль Гергебильского района, - сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"Горение происходит в труднодоступном месте, что усложняет тушение. Угрозы населенному пункту нет. Жизнедеятельность населения не нарушена", – сообщили в МЧС, передает "АиФ-Дагестан".

Пожар тушат местные жители, сотрудники лесничества Гунибского района и республиканского лесопожарного центра, а также пожарно-спасательные подразделения МЧС.

Накануне сухая трава вспыхнула и на территории Самурского лесопарка в селе Казмаляр-Тагиркент Магарамкентского района, однако здесь пожар удалось полностью потушить за несколько часов.