13 апр. 10:33

Россия подала на среду заявки на прокачку 66,33 млн куб м газа через украинские станции "Суджа" и "Сохрановка", это на 11% меньше, чем было накануне, следует из данных Оператора ГТС Украины.

Транзит газа через Украину снижается второй день подряд, отметим, что максимально, согласно контракту, "Газпром" может прокачивать через украинские станции около 109,6 млн кубометров в сутки.

В Европу пришло весеннее тепло, а также благодаря ветру увеличилась выработка электроэнергии из возобновляемых источников. Кроме того, импортный газ поставляется по биржевому индексу "на месяц вперед" (у "Газпрома" около половины экспорта привязано к нему), то его стоимость в апреле составляет около $1400 за тыс куб м, а контракт "на день вперед" на спотовом рынке сейчас стоит $1151 за тыс куб м.

ПХГ Европы с 6 апреля понемногу наполняются, на данный момент уровень запасов составляет 27,06%, рост за последние сутки на 0,14 п.п.