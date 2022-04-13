В Астраханской области стартовали КШУ спасателей

На полигоне под Астраханью сегодня стартовали командно-штабные учения (КШУ) сил МЧС, в ходе которых спасатели отработают вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, - сообщает пресс-служба главы региона.
"Внимание участников будет уделено защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров. Немаловажной станет тема безаварийного пропуска весеннего половодья в нынешнем году", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".
Мероприятия пройдут совместно с региональными органами управления и силами подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Кроме того, будут рассмотрены различные методы реагирования на новые риски, минимизированы сроки принятия управленческих решений и реагирования в реальных кризисных ситуациях, - уточняется в сообщении.
КШУ продлятся до 14 апреля.