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Почти половина россиян хотели бы открыть свой бизнес

Почти половина россиян хотели бы открыть свой бизнес

Аналитики сервиса "Рабoта.ру" выяснили, что многие россияне хотели бы открыть собственный бизнес, пишет РИА Новости.

"Почти половина опрошенных жителей России (46%) отметили, что хотели бы открыть собственный бизнес. Чаще всего это отмечали жители Москвы (24%), Санкт-Петербурга (7%), Екатеринбурга (3%) и Нижнего Новгорода (3%), а также Новосибирска (2%)", - говорится в результатах исследования.

Уже в этом году открыть свое дело готовы 27% респондентов, два-три года на подготовку нужно 41% опрошенных, четыре-пять лет - 32%.

Половина (47%) респондентов отметили, что для открытия и масштабирования собственного бизнеса нужно получить профильные знания и образование, также важны связи - 46%, а 45% россиян сообщили, что открыть бизнес им помогут меры государственной поддержки.

Также респонденты отметили важность льготных кредитов для бизнеса - 36%, значимость бизнес-стратегии - 34%, поддержку друзей и близких - 29%. Открытию бизнеса поможет снижение конкуренции, добавили 18% будущих предпринимателей.

В опросе приняли участие 3 000 совершеннолетних респондентов.

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