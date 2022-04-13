Почти половина россиян хотели бы открыть свой бизнес

13 апр. 10:06

Аналитики сервиса "Рабoта.ру" выяснили, что многие россияне хотели бы открыть собственный бизнес, пишет РИА Новости.

"Почти половина опрошенных жителей России (46%) отметили, что хотели бы открыть собственный бизнес. Чаще всего это отмечали жители Москвы (24%), Санкт-Петербурга (7%), Екатеринбурга (3%) и Нижнего Новгорода (3%), а также Новосибирска (2%)", - говорится в результатах исследования.

Уже в этом году открыть свое дело готовы 27% респондентов, два-три года на подготовку нужно 41% опрошенных, четыре-пять лет - 32%.

Половина (47%) респондентов отметили, что для открытия и масштабирования собственного бизнеса нужно получить профильные знания и образование, также важны связи - 46%, а 45% россиян сообщили, что открыть бизнес им помогут меры государственной поддержки.

Также респонденты отметили важность льготных кредитов для бизнеса - 36%, значимость бизнес-стратегии - 34%, поддержку друзей и близких - 29%. Открытию бизнеса поможет снижение конкуренции, добавили 18% будущих предпринимателей.

В опросе приняли участие 3 000 совершеннолетних респондентов.