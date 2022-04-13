СМИ: Америке предрекли гибель ее "миропорядка"

13 апр. 9:56

США переживают охлаждение отношений со своими традиционными союзниками на Ближнем Востоке, и это - "мрачные симптомы" смерти американского "миропорядка", - пишет в своей статье в Foreign Policy колумнист издания и политолог Стивен Кук.

Материалы о кризисе в отношениях США с ближневосточными партнерами "наводят на мысли": тот факт, что недавно власти Саудовской Аравии и ОАЭ проигнорировали звонки американского президента Джо Байдена, означает то, что Эр-Рияд и Абу-Даби больше не верят заявлениям Вашингтона о том, что Штаты по-прежнему готовы обеспечивать их безопасность, - считает Кук, передает РИА Новости.

Израиль четко заявил, что не будет соблюдать никаких договоренностей с Ираном по ядерной программе, а Египет в последние годы стал закупать самое современное российское вооружение и продолжает "юлить" по вопросу Китая.

Получается, что несмотря над многолетнюю борьбу американских чиновников за консенсус в регионе, нынешний его вариант участия США не предполагает, а их отношения с этими странами являются пережитками прошлого, и выстраивались они в эпохи, которые давно прошли, - считает колумнист FP.

"Похоже, США и их друзья в регионе просто дошли до той точки, где их интересы перестали совпадать. Чиновники из Вашингтона и ближневосточных столиц могли бы трансформировать теряющие релевантность отношения на основе новых ориентиров, однако те цели, которые может предложить США - противодействие Китаю и России или же интеграция Ирана в регионе для укрепления его стабильности - здесь никого не интересуют", - пишет он.

Происходят и "странные сдвиги" в виде пассивной поддержки ближневосточными партнерами США России и отстаивания ими своих связей с Китаем, которые предвещают смерть выстроенного после Второй мировой американского миропорядка, - заключает Кук.