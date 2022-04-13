В Казахстане рассказали, сколько россиян въехало в страну с конца февраля

13 апр. 9:47

По данным МВД Казахстана, в этом году в республику въехало вдвое больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года, также выросло число заявок на временное проживание.

"Если брать с 1 января, то 457 тыс иностранцев въехали в страну. Большинство из соседних стран. На первом месте узбекистанцы, второе – граждане России", - сообщил первый заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев.

Также он рассказал, как ситуация изменилась после начала спецоперации на Украине.

"С 24 февраля по 11 апреля в настоящее время на территорию нашей страны въехало 130 тыс граждан России, и более 120 тыс выехали. По сравнению с 2021 годом это количество больше в 2 раза, но вы знаете, что в условиях пандемии границы были закрыты", - добавил Кожаев на пленарном заседании.

В настоящее время в Казахстане находятся 3 481 гражданин Украины, прошение на получение гражданства Казахстана подали 170 россиян и семь украинцев.

"По сравнению с прошлым и позапрошлыми годами эти цифры аналогичны. В 2019 году более 200 россиян подали, на сегодня – 170. Конечно, растет количество тех, кто подает на временное проживание по сравнению с прошлыми годами – 350-400 человек ранее за квартал подавали, сейчас 1 055 граждан России подали (заявления) на временное проживание", - отметил замглавы МВД.