Ильхам Алиев: "Конфликт урегулирован. Сейчас вопрос в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном"

Вчера на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года, президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал несколько важных политических заявлений, проясняющих позицию Баку по поствоенному регулированию.

В частности, что касается Минской группы, Алиев напомнил, что до Второй Карабахской войны Минская группа действовала 28 лет, за эти годы страны-сопредседатели совершили, наверное, сотни визитов в Азербайджан и Армению: "И результат налицо – ноль… Азербайджан сам разрешил этот конфликт военно-политическим путем. Хотя мандат, выданный Минской группе для урегулирования конфликта фактически де-юре остается в силе, де-факто он может считаться уже недействительным".

Президент Азербайджана подчеркнул, что карабахский конфликт урегулирован, на территории Азербайджана нет и не будет административной территории под названием "Нагорный Карабах". "Более чем за год Баку не получили ни одного предложения со стороны Минской группы, и в сегодняшних условиях ни о какой групповой деятельности не может быть и речи", - заметил Алиев.

Однако, про его мнению, ОБСЕ как влиятельная международная организация может сыграть свою роль: представители гражданского общества, медиа могут проводить встречи в рамках формата ОБСЕ, чтобы нормализовать связи между Арменией и Азербайджаном.

Конфликт урегулирован. Сейчас вопрос в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, и любая международная организация, способная внести свой вклад в этой области, конечно же, приемлема

Коснулся президент Азербайджана и своих брюссельских переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем и армянским премьером Николем Пашиняном, обратив особое внимание на то, что в итоговом коммюнике нет названия "Нагорный Карабах", поскольку Азербайджан возражал против этого. Нет и слова "конфликт". Это тоже естественно, потому что конфликта нет, он урегулирован.

Алиев напомнил, что для нормализации связей между двумя странами Азербайджан представил предложение, состоящее из пяти принципов, и армянская сторона положительно отнеслась ним.

Таким образом, территориальная целостность Азербайджана принимается, и Армения отказывается от территориальных претензий к Азербайджану

Президент Азербайджана назвал это основным условием для нормализации двусторонних связей, заметив, что стороны договорились создать рабочие группы как по делимитации границы, так и в связи с подготовкой мирного договора. После этого между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении прошел первый в новой истории, возможно, за последние 30 лет телефонный разговор.

Отношения между двумя странами должны решать эти страны. Те, кто хочет помочь, пусть помогают

"Считаю, что рабочие группы, которые будут сформированы до конца апреля в связи с делимитацией границы, а также рабочие группы по подготовке мирного соглашения в скором времени должны приступить к работе", - сказал Алиев.

Он также заметил, что все соседние страны приняли новые, постконфликтные реалии: "Нас радует запуск формата сотрудничества 3+3. Первая такая встреча уже состоялась. Она не имела повестки дня. Эта встреча была проведена просто для создания формата. У нас есть планы, связанные с повесткой дня для второй встречи, с вопросами, которые там надо обсудить. Считаю, что в ближайшем будущем должна быть проведена и вторая встреча. Эти форматы нужны нам не просто для видимости. Если они не дадут конкретных результатов, то потеряют всякий смысл".

Тем не менее в Баку не намерены забывать оккупацию, армянский вандализм, политику этнической чистки, которая была проведена Арменией в начале 1990-х годов, Ходжалинский геноцид.

Развитие Армении будет зависеть от нее самой, от отношения ее к соседним странам

"Без нормализации связей с Азербайджаном и Турцией Армения не может развиваться, их 30-летняя оккупационная политика дорого обошлась им самим. Они утратили шанс стать реально независимой страной. Мы же за 30 лет, несмотря на то, что наши земли находились под оккупацией, добились полной политической и экономической независимости… Для Армении это, возможно, последний шанс. Либо страна будет развиваться, либо окажется в еще более тяжелом положении. А для развития необходимо нормализовать связи с Азербайджаном и Турцией на основе норм и принципов международного права", - заявил Алиев.

От также напомнил, что после войны Баку подписал новые крупные контракты с турецкими и израильскими компаниями. Реализация некоторых контрактов уже началась, других - завершена, а реализация ряда контрактов продолжается. В Министерстве обороны были проведены структурные реформы, структурные преобразования. Был создан новый род войск – коммандо. Уже подготовлены и будут подготовлены тысячи полностью обученных бойцов. Параллельно увеличена и будет увеличиваться численность личного состава Сил специального назначения, проявивших особый героизм во Второй Карабахской войне.

Для установления мира в регионе необходимо положить конец вооружению Армении

"У самой Армении нет денег на приобретение оружия и никогда не было. Во время Второй Карабахской войны мы уничтожили военную технику Армении стоимостью где-то 4-5 миллиардов долларов. Часть этой техники была захвачена как трофей. Откуда у бедной страны столько денег? Откуда эти кредиты? Были ли возвращены впоследствии эти кредиты? А может, списаны? Абсолютно уверен, что если бы эти кредиты не были предоставлены, то необходимости во Второй Карабахской войне не оставалось бы. Армения сама покорно согласилась бы, так же, как подписала акт о капитуляции, приняла все наши условия, и после войны, как говорится, демонстрирует совершенно иную позицию. Поэтому если вновь будут выделяться деньги на вооружение Армении, то мы расценим это как недружественный шаг и будем действовать сообразно этому", - заявил Ильхам Алиев, подчеркнув, что Азербайджан - страна, живущая за свой счет, поэтому дальше будет выделять на армейское строительство столько денег, сколько потребуется.

Что касается экономики, то, по словам президента Азербайджана, в стране выполняются все планы, связанные с постконфликтным периодом. "Международная общественность приняла эти реалии с политической точки зрения, в то же время еще больше повысился интерес к нам – и уважение, и интерес. Мы видим этот интерес в крупных инвестиционных проектах. Только за три месяца этого года был дан старт двум крупным инвестиционным проектам – был заложен фундамент двух электростанций, работающих на возобновляемых источниках. Станции мощностью 470 мегаватт возводятся иностранными инвесторами и в следующем году будут сданы в эксплуатацию. Таким образом, сэкономив большие объемы природного газа, мы можем расширить наши экспортные возможности… Достаточно много обращений, связанных с выполнением работ, налаживанием бизнес-связей. Сегодня Азербайджан является одной из редких стран в мире, сумевших привлечь к себе такой интерес", - сказал президент.

Обычно после таких кровавых войн, таких разрушений – разрушения в Карабахе и Зангезуре не имеют аналога; даже во время Второй Мировой войны таких разрушений не было – созываются донорские конференции, собираются международные организации и реализуется план восстановления

"Достаточно взглянуть на историю Второй Мировой войны. В то время был применен план Маршалла. Если бы Америка не применила этот план для восстановления Европы, то собственными силами Европа восстановила бы свой потенциал, наверное, за 50 лет. Международные фонды оказывают финансовую помощь в связи с другими конфликтами. А нам никто не оказывает никакой помощи - ни в период оккупации, ни после нее. Большинство стран даже не хотели называть оккупацию оккупацией. Помню, в период оккупации в своей деятельности в международных организациях, а также в ходе переговоров в двустороннем формате мы с трудом добивались включения принципа территориальной целостности нашей страны в эти декларации. Многие отказывались. Хотя было ясно, как божий день, кто оккупант, а кто – страна, подвергшаяся оккупации. Вот двойные стандарты, несправедливость", - заметил Ильхам Алиев.