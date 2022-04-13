На аллее Славы в Херсоне вновь горит Вечный огонь

13 апр. 9:28

На аллее Славы в Херсоне зажгли Вечный огонь, который не горел в городе весь последний год.

"Огонь не горел, он был специально отключен - то ли из-за какой-то экономии, то ли из-за того, что люди забыли свою историю", - рассказал местный общественный деятель Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

По данным Telegram-канала Mash, памятники в Херсонской области приводят в порядок сотрудники Росгвардии, в целом они в хорошем состоянии - жители заботились о них, что бы ни говорили киевские власти, - говорится в сообщении.

Напомним, в марте вся Херсонская область оказалась под контролем ВС РФ. Уже восстановлено железнодорожное сообщение из Крыма в Херсон, которое сейчас используется для поставок гуманитарной помощи и стройматериалов жителям Херсона.