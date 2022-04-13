По делу о мошенничестве будут судить экс-сотрудников ПФР Дагестана

13 апр. 9:17

Дагестанский суд рассмотрит уголовное дело о взяточничестве и мошенничестве в отношении бывших сотрудников местного отделения Пенсионного фонда РФ, - сообщает следственное управление СКР по республике.

"Бывшие начальник и четверо сотрудников управления отделения ПФР по Дагестану в Буйнакском районе в 2012-2014 годы за денежное вознаграждение в размере от 180 тыс до 200 тыс рублей изготовили фиктивные документы и незаконно досрочно установили ежемесячные пенсии по старости не менее 32 жителям республики, установидло следствие", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Вследствие неправомерных действий сотрудников регионального ПФР Пенсионный фонд Российской Федерации понес ущерб в размере не менее 34 млн рублей.

Обвиняемым инкриминируют три эпизода получения взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, 15 эпизодов мошенничества в особо крупном размере организованной группой лиц по предварительному сговору, а также 16 эпизодов мошенничества с пенсионными выплатами.

Отмечается, что в ходе следствия причиненный ущерб обвиняемыми был возмещен в полном объеме.