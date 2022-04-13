Лукашенко оценил возможность вхождения Беларуси в состав РФ

13 апр. 9:13

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя слухи о включении Беларуси в состав России, заявил, что главы государств "не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами".

"Вот, якобы Беларусь включат в состав России. Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами", - сказал он в ходе встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко.

Основной темой переговоров Лукашенко с губернатором Приморского края является сотрудничество Белоруссии с этим дальневосточным регионом России.

Кроме того, планируется, что глава Беларуси также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.