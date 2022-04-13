Власти Киргизии эвакуировали часть населения приграничных сел

13 апр. 8:44

Власти Киргизии эвакуировали более 600 человек из приграничных с Таджикистаном районов, вблизи которых накануне произошел конфликт между пограничниками двух государств, - сообщило сегодня киргизское МЧС.

"Всего из приграничных сел Баткенской области эвакуированы 644 человека", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В основном в безопасные места были вывезены женщины, старики и дети, их разместили во временных пунктах для эвакуированных.

Напомним, конфликт между пограничниками двух государств начался накануне. Минувшей ночью стороны договорились об отводе из зоны противостояния дополнительных сил и техники. По данным киргизской стороны, во время конфликта ранения получили двое граждан республики и как минимум один житель Таджикистана.