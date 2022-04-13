Минэнерго России: нефть может подорожать до $150 за баррель

13 апр. 8:29

Нефть в скором времени может подорожать до $150 за баррель, хотя текущая геополитическая и экономическая обстановка мешает строить прогнозы, - заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

"Стоимость нефти в пределах $80-150 за баррель в принципе возможна, но наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли", - сказал он в интервью газете "Известия", передает РИА Новости.

При этом министр отметил, что Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты дружественным странам по любой стоимости, добавив: более ранние прогнозы не принимали в расчет изменение геополитической и экономической обстановки.

Напомним, нефть марки Brent сейчас торгуется в диапазоне $100-105 за баррель, максимально, до $139, она дорожала в начале марта.