Байден обвинил Россию в росте цен в США

13 апр. 8:14

Резкий рост цен в США в марте произошел по вине России, - заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в штате Айова.

"Мы видели сегодняшние данные об инфляции - 70% роста цен в марте пришлось на вызванное президентом России Владимиром Путиным повышение цен на бензин", - сказал глава Белого дома, передает РИА Новости.

Байден также заявил, что российская специальная военная операция на Украине привела к росту стоимости газа и продовольствия во всем мире, и постарался заверить американцев, что делает все возможное для изменения ситуации, издавая указы, которые якобы призваны замедлить рост цен.

Напомним, к концу марта цены на потребительские товары в США увеличились на 8,5% - рост оказался рекордным с декабря 1981 года, - сообщили в Минтруда США.