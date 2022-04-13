13 апр. 7:58

Южные регионы Украины должны развиваться в едином экономическом, социальном и гуманитарном пространстве с российским Крымом, - заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

"Предстоит большая работа по восстановлению экономики освобожденных территорий Украины. Крым готов укреплять связи с югом Украины, входившим некогда в состав единой Таврической губернии. Нас многое связывает и сегодня. Речь идет о сохранении и развитии единого экономического, социального, гуманитарного пространства", - рассказал Мурадов, передает РИА Новости.

Залогом безопасности Крыма является сохранение и развитие его всесторонних связей с югом Украины, налицо и глубинная взаимосвязь наших исторических земель, которые в течение столетий являлись Таврической губернией, - напомнил Мурадов.

Население юга Украины достаточно лояльно отнеслось к спецоперации, что позволило сохранить практически в целости города и населенные пункты этого региона.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах - некогда в административно-территориальную единицу с центром в Симферополе входили территории нынешней Херсонской и приазовской части Запорожской областей Украины.