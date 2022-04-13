Транскаспийский коридор будет развивать новое СП

13 апр. 7:44

Совместное предприятие (СП) между Грузией, Азербайджаном, Турцией и Казахстаном по развитию Транскаспийского коридора находится на стадии разработки и, вероятно, будет официально зарегистрировано в начале или середине 2023 года, - заявил генеральный секретарь ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТММТ) Гайдар Абдикеримов.

СП повысит ценность Среднего коридора, поскольку оно облегчит процессы перевалки грузов, гармонизирует трансграничные тарифы и поможет внедрить унифицированную IТ-платформу для полной автоматизации услуг по перевозке грузов по всему коридору, - отметил генсек ТММТ, передает Sputnik Азербайджан.

В рамках создания СП также планируется соединить Международный транспортный коридор "Север-Юг" через порты Каспийского моря, таким образом расширив коридор до Ирана, арабских стран, вдоль Персидского залива, Восточной Африки и Индии.

Напомним, Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. Сейчас он проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.