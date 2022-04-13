Помощником президента Казахстана стал Ернар Баспаев

13 апр. 7:27

Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Ернар Баспаев назначен помощником президента – заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Казахстана, - сообщила Акорда.

Ранее эту должность занимала Тамара Дуйсенова. 11 апреля она была назначена министром труда и социальной защиты населения республики, - передает Sputnik Казахстан.

43-летний Ернар Баспаев с 2019 года занимал пост государственного инспектора администрации президента, до этого был руководителем аппарата акима Атырауской области.