В столичном регионе посвежеет

13 апр. 7:14

Сегодня в столичном регионе будет облачно и ощутимо похолодает, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Облачно. Небольшой дождь, по области местами умеренный. Днем воздух прогреется максимум до восьми градусов, ветер северный и северо-западный со скоростью от 6 до 11 м/с, атмосферное давление будет повышенным и составит 750 мм рт ст", - говорится в сообщении.

Предстоящей ночью в столичном регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный со скоростью 6-11 м/с, а температура воздуха составит от одного градуса до трех градусов тепла.

Атмосферное давление немного повысится и составит 751 мм рт ст.