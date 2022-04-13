СМИ: США готовят новый пакет военной помощи Украине

13 апр. 6:58

Власти США сегодня объявят о дополнительной военной помощи Украине на $750 млн, - сообщает Рейтер со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

"Администрация президента Джо Байдена, как ожидается, сегодня объявит о других $750 млн на военную помощь Украине", - говорится в сообщении на сайте агентства, передает РИА Новости.

Ожидается, что Пентагон может передать Украине бронированные внедорожники и современное оборудование, включая гаубицы, - сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Американские чиновники заявили, что администрация президента США готова резко расширить спектр вооружений, которые она поставляет Украине, при этом Пентагон намерен передать бронированные Humvee и другое современное оборудование", - говорится в сообщении газеты.

Предварительные планы, обсуждавшиеся в Вашингтоне, также включали вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотники береговой обороны и защитные костюмы на случай химической, биологической или ядерной атаки. Пока неясно, попадут ли все эти пункты в окончательный пакет.