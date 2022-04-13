Взрослый мужчина устроил стрельбу в метро Нью-Йорка, есть пострадавшие

13 апр. 6:29

Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, идет розыск подозреваемого – темнокожего мужчины.

62-летний мужчина арендовал в Филадельфии фургон, который, предположительно, связан с инцидентом, - заявил на пресс-конференции глава детективного отдела полиции города Джеймс Эссиг, - передает РИА Новости.

Как рассказала шеф полиции Нью-Йорка, мужчина в оранжевом строительном жилете был в противогазе, он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человека. Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину, возможно, связанную с инцидентом. В ней никого не оказалось.

"Мужчина, который, как мы полагаем, взял в прокат этот фургон в Филадельфии, является Фрэнком Джеймсом, ему 62 года", - сказал Эссиг.

"Мы пытаемся найти его, чтобы определить его причастность к стрельбе в метро, если таковая имеется", - указал он.

Стрелявший в вагоне был в оранжево-зеленом жилете строителя, серой толстовке, с зеленой строительной каской на голове и в медицинской маске. Машину, возможно, связанную с инцидентом, удалось найти благодаря найденному в вагоне ключу, оставленному преступником.

"Мы просим всех, кто обладает какой-либо информацией или может идентифицировать преступника или того, кто взял в прокат этот автомобиль, позвонить по телефону…. Сейчас объявлена награда в $50 тыс", - сказал Эссиг.

ФБР совместно с полицией проводит расследование стрельбы в метро в Бруклине, сообщил на пресс-конференции помощник главы офиса ФБР в Нью-Йорке Майкл Дрисколл.