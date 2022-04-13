Ильхам Алиев рассказал, как будет расцениваться выделение средств на вооружение Армении

13 апр. 3:30

Азербайджан будет считать недружественным шагом выделение другими странами средств на вооружение Армении. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на прошедшем 12 апреля совещании, посвященном итогам первого квартала 2022 года.

"У самой Армении нет денег на приобретение оружия и никогда не было. Во время второй Карабахской войны мы уничтожили военную технику Армении на сумму $4-5 млрд. Спрашивается: откуда у бедной страны столько денег? <…> Если вновь будут выделяться деньги на вооружение Армении, то мы расценим это как недружественный шаг и будем действовать сообразно этому", - цитирует азербайджанского лидера ТАСС.

Он обратил внимание на то, что если бы Армении не предоставляли кредиты на приобретение вооружений, то до войны дело не дошло бы. Ильхам Алиев также подчеркнул, что для установления мира в регионе необходимо положить конец вооружению Армении.